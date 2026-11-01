Yarım asırlık emeğe 'Onur Plaketi' MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: "Çınarlarımız Türkiye'mizin kalkınma mücadelesinde her zaman en ön safta yer aldılar"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni’ programı ile meslekte yarım asırlık olan mühendislere plaket takdim edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, MMO Genel Başkanı Yunus Yener, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

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Programda konuşan MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Bizler ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu fabrikaların dönen çarklarında, şantiyelerin çileli tozunda, devasa projelerin her bir milimetrik çizgisinde somutlaştıran onurlu bir mesleğin neferleriyiz. Henüz birkaç gün önce büyük bir coşku ve sarsılmaz bir inançla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'mızın gururu ve ateşi yüreğimizde capcanlı dururken bu ülkeyi dişiyle, tırnağıyla sırtlayan mühendislerimize bakınca gerçek vatan sevgisinin ne demek olduğunu bir kez daha çok net görüyoruz. Bizim milliyetçilik anlayışımız sadece vatanını soyut bir kavram olarak sevmek değil, bu aziz milletin her bir ferdi daha müreffeh, daha güçlü ve daha bağımsız bir ülkede yaşasın diye geceyi gündüzüne katıp katma değer üretmektir. İşte tam karşımızda duran bu muazzam çınarlar Kayseri'mizin sanayi şehri olmasında, Anadolu'nun üretim üssü haline gelmesinde ve Türkiye'mizin kalkınma mücadelesinde her zaman en ön safta yer aldılar. Onlar teknik bilgileriyle, zekalarıyla ve mukaddes alın terleriyle bu toprakların bağrına silinmez, sökülmez mühendislik mühürlerini vurdular" dedi.

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"Sahip olduğumuz saygın yapımız büyüklerimiz sayesindedir"

Mühendislik mesleğinin bugünkü saygın yapısının temelinde meslek büyüklerinin olduğunu söyleyen Varol, "Kıymetli meslek büyüklerim, sizler 40, 45, 50 hatta 55 yıl önce bu yola çıkarken sadece bir meslek seçmediniz. Sizler bu milletin muasır medeniyetler seviyesine aşma davasına, tam bağımsız Türkiye ülküsüne ömürlerinizi vakfettiniz. Bugünün teknolojisinin olmadığı, bilgisayarların, gelişmiş yazılımların bulunmadığı o zorlu dönemlerde kısıtlı imkanlara rağmen sarsılmaz bir inançla, cetvelle, gönyeyle, çizim masalarında sabahlayarak bu ülkeyi inşa ettiniz. Bizler bugün Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak ayakları yere sağlam basan, güçlü ve saygın bir yapıya sahipsek bu tamamen sizlerin zamanında büyük fedakarlıklarla attığı o sapasağlam temeller sayesindedir. Sizin çizdiğiniz yoldan yürümek, sizin yaktığınız meşaleyi taşımak bizler için en büyük gurur vesilesidir. Bizim inancımızda, kültürümüzde ve töremizde ahde vefa imandandır ve insaniyetin en yüce nişanesidir anlayışı vardır. Sizlerin mesleğimize, şehrimize ve bu aziz vatana verdiğiniz emeklerin karşılığı burada sunacağımız bir plaket, kuracağımız hiçbir süslü cümle tam olarak ödemeye yetmez. Bu plaketler sadece basit birer teşekkür belgesi de değildir. Bu plaketler biz genç nesillerin sizlere olan sonsuz minnet borcunun, sadakatinin ve sizlerin bıraktığı o şerefli mirası lekelemeden daha da yücelterek geleceğe taşıma sözümüzün, ahdimizin mukaddes birer sembolüdür. Sizin tecrübeniz bizim geleceğe yürürken en büyük kılavuzumuz olacaktır. Bu anlamlı ve duygu dolu günümüzde yoğun mesailerine rağmen bizleri yalnız bırakmayarak heyecanımıza ortak olan tüm protokol üyelerimize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Şehrimiz yöneticilerinin bizlerle tek yürek olması mühendislik camiası olarak çalışma azmimizi katbekat arttırmaktadır. Meslekte yarım asır deviren, ömürlerini Türk mühendisliğine ve Türk milletinin refahına vakfeden aziz meslek büyüklerimin ellerinden saygıyla ve hürmetle öpüyor, tüm meslektaşlarımıza ve konuklarımıza sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyetimiz sonsuza dek payidar, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerini kullandı.

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MMO Genel Başkanı Yunus Yener ise mesleğe emek veren herkesi tebrik ederek, programa katılımları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından meslekte 40, 45, 50 ve 55. yılını tamamlamış olan mühendislere 'Meslekte Onur Plaketi' takdim edildi.