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        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşım konforunun artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım ağının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı'nda çalışmalar sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşım konforunun artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım ağının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, proje sahasında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Büyükkılıç'a incelemelerinde, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile genel sekreter yardımcıları eşlik etti.

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        Projenin yüklenici firması Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ yetkilisi Kayserşah Erdem, Büyükkılıç ve beraberindeki heyete, devam eden çalışmalar, gerçekleştirilen imalatlar ve projenin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

        Kayseri'nin önemli ulaşım arterlerinden birinde hayata geçirilen projede tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatların eş zamanlı sürdürüldüğü belirtildi.

        Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaşırken, çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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