AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri’nin tüm belediyeleri ile yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Merkeziyle taşrasıyla, Büyükşehir’i ile ilçeleriyle, Allah'a şükürler olsun yaptığımız çalışmalar; şehrimizin daha da mutlu, huzurlu, konforlu ve refahını artıracak çalışmalar" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti teşkilatlarının istişare ve değerlendirme toplantıları kapsamında gerçekleştirilen AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Sorumlusu Meryem Karaköse, AK Parti MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Sibel Yıldırım, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, danışma meclisi toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak "Gerek Kayseri Büyükşehir olarak, gerekse ilçe belediye başkanlarımız olarak, elhamdülillah el ele, gönül gönüle vermek suretiyle, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, birey odaklı, hiç kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden her zaman sizleri bağımıza basarak hizmetleri ulaştırmaya gayret ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tanıtımı noktasındaki desteklerinden dolayı basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ederek, "Çok değerli basınımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kayseri'nin sağduyusu olarak, Kayseri'nin güzelliklerini paylaşan ve her zaman da bu güzellikleri anlatmaya çalışan bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyorum ve görmek istiyorum. Bu konularda daha dikkatli olalım diye buradan da hatırlatmada bulunuyorum" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yatırımdan yatırıma hizmetten hizmette koştuğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları söyledi;

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"Ömrümüzü elhamdülillah iyi ki bu davaya, iyi ki sizin gibi yol arkadaşlarımızın hizmetine, iyi ki insanlığın hizmetine vermeye ve çalışmaya vesile olmuşuz. Çok şükür başınızı yere eğmedik, eğdirmedik ve sizlere layık olma yolunda gayretlerimizi sürdürüyoruz. Elhamdülillah yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koşuyoruz. Merkeziyle taşrasıyla, Büyükşehir’i ile ilçeleriyle, Allah'a şükürler olsun yaptığımız çalışmalar; şehrimizin daha da mutlu, huzurlu, konforlu ve refahını artıracak çalışmalar. Elhamdülillah imkânlarıyla, fırsatlarıyla, insanlarıyla, hayırseverliğiyle kolay şehir. İşte bu şehri kolaylaştıran sizlerin gayreti, sizlerin çabası, sizlerin bize verdiği destek ve Kayseri’mizin güzel insanlarının bize verdiği destek. O açıdan biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz."

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Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin turizmde amiral gemisi Erciyes’e de ayrı bir parantez açarak, kayak tesisinde 20252026 kış sezonunda 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlandığını belirtti ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne atletizm pisti kazandırıldığını söyledi. Büyükkılıç, öte yandan Erciyes Kayak Merkezi’nde dağ kızağı tesisinin de hayata geçtiğini hatırlatarak, macera tutkunlarını Erciyes’e davet etti. Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere Kayseri’nin vatandaşlara sunduğu imkân ve imkanlardan söz ederek, projeler ve hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Kayseri’nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanlarını aldığını da dile getiren Büyükkılıç, şehri geleceğe taşıyacak bir vizyonla hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalı ihya eden yatırım ve hizmetlere de değinerek, imza atılan yatırımlara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve milletvekillerine teşekkür etti ve "Kayseri anlatılmaz, Kayseri yaşanır" dedi. Toplantıda teşkilat çalışmaları ve kadın kollarının faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekildi.

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Başkan Büyükkılıç, ayrıca Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi önünde karşılaştığı, nikâh işlemlerini tamamlayan çiftle de bir süre sohbet ederek, nikâh akitlerinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.