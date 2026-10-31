Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Köletelioğlu'ndan bağış çağrısı

Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Yaşar Köletelioğlu, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışında bulunma çağrısı yaptı.

Erciyes Organ Nakli Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sene düzenlenecek etkinlikler, bir süre önce hayatını kaybeden vakfın kurucular kurulu üyesi ve Erciyes Organ Nakli Vakfına ilk bağışı yapan Kayserili hayırsever iş insanı merhum Asım Kibar'ın anısına "Asım Kibar Organ ve Doku Bağış Haftası" adı altında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Yaşar Köletelioğlu, Kayseri'de organ nakli konusunda başarılı operasyonlar yapılmasına rağmen kentin organ ve doku bağışında Türkiye'nin en az bağışta bulunan şehirler arasında yer aldığını belirtti.

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Vatandaşları organ bağışı yapmaya davet eden Köletelioğlu, şunları kaydetti:

"Acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Türkiye'de tam 30 bin 675 vatandaşımız organ nakli için sıra beklemektedir. Bunların 599'u, henüz hayata tutunmaya çalışan çocuklarımız. Organ ve Doku Bağışı Haftası, insanlık adına, vicdan adına ve can adına çok kritik, çok hassas bir meseleyi yeniden değerlendirmek, toplumsal sorumluluğumuzu hatırlamak için önemli bir vesiledir. Toplum olarak bizler, komşusu açken tok yatamayan, 'bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir' inancıyla yoğrulmuş, merhameti merkeze alan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. Dolayısıyla organ bağışı meselesi, yalnızca tıbbi ve teknik bir konu değil, hayatın ve ölümün, fedakarlığın ve merhametin kesiştiği en derin insani sorumluluktur."