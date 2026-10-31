Kayseri'de kuruyan ve hastalanan ağaçların yerine yenileri dikiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kuruyan, hastalanan ve ömrünü tamamlayan ağaçların yerine iklim ve toprak yapısına uygun yeni ağaçlar dikerek yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda ağaç yenileme ve yeşil alan bakım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kent genelindeki orta refüj, bulvar, cadde, kaldırım, mesire alanı ve parklarda gerçekleştirilen çalışmalarla mevcut yeşil dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kuruyan, hastalık nedeniyle sağlığını kaybeden ve devrilme riski taşıyan ağaçlar titizlikle değerlendiriliyor.

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Can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılırken, hastalık kaynaklı kurumalarda ise hastalığın çevredeki sağlıklı ağaçlara yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler alınıyor.

Yenileme çalışmalarında, kaldırılan ağaçların bulunduğu alanlar yeniden yeşillendiriliyor. Kayseri'nin iklim ve toprak koşullarına uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü ağaçlar toprakla buluşturularak kentteki yeşil alan varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.