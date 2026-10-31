Ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kent genelinde kuruyan, hastalanan ve ömrünü tamamlayan ağaçların yerine iklim ve toprak yapısına uygun yeni ağaçlar dikerek yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla hem kent estetiğinin korunması hem de çevre ve insan sağlığının gözetilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda ağaç yenileme ve yeşil alan bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki orta refüj, bulvar, cadde, kaldırım, mesire alanı ve parklarda gerçekleştirilen çalışmalarla mevcut yeşil dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kuruyan, hastalık nedeniyle sağlığını kaybeden ve devrilme riski taşıyan ağaçlar titizlikle değerlendiriliyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılırken, hastalık kaynaklı kurumalarda ise hastalığın çevredeki sağlıklı ağaçlara yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler alınıyor. Yenileme çalışmalarında, kaldırılan ağaçların bulunduğu alanlar yeniden yeşillendiriliyor. Kayseri’nin iklim ve toprak şartlarına uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü ağaçlar toprakla buluşturularak kentteki yeşil alan varlığının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra yeni dikilen fidanların gelişim süreçleri de yakından takip ediliyor. Park, bahçe, bulvar ve refüjlerde sürdürülen düzenli sulama ve bakım faaliyetleriyle fidanların sağlıklı büyümesi ve kentsel yeşil alanlara kalıcı katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü bakım, yenileme ve ağaçlandırma faaliyetleriyle kent estetiğini güçlendirirken çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunuyor. Kontrollü ağaç yenileme uygulamaları ve yeni fidan dikimleriyle mevcut yeşil dokunun korunması, ekolojik dengenin desteklenmesi ve kamusal alanların daha nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde sürdürülen çevre ve yeşil alan çalışmaları, Kayseri’nin daha yeşil, düzenli ve yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşmasına yönelik hizmetlerin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.