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        Kayseri'de "Elma Günleri" etkinliği düzenlendi

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi öncülüğünde "Elma Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Kayseri'de "Elma Günleri" etkinliği düzenlendi

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesi öncülüğünde "Elma Günleri" etkinliği düzenlendi.

        Çarşı Melikgazi'de gerçekleştirilen etkinlikte Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yetiştirilen elmalar tüketicilerle buluşturuldu.

        Etkinliğin açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'nin tarım ürünleri açısından zengin bir kent olduğunu, bu ürünlerin tanıtılması gerektiğini söyledi.

        Kayseri'nin elma üretiminde Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer aldığını anlatan Palancıoğlu, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinin elmanın yanı sıra farklı meyvelerle de anıldığını ifade etti.

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        Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'ye bu ilçelerden pek çok çeşit elma getirildiğini belirterek, vatandaşları kışlık elmalarını almaya davet etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da ticaret ve sanayi şehri olarak bilinen Kayseri'nin aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu, 35 ürünün üretiminde Türkiye'nin ilk 10 şehri arasında yer aldığını kaydetti.

        Elma Günleri'nin üreticinin desteklenmesi, elma tüketiminin artırılması için önemli olduğunu ifade eden Saklav, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılışta Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de bir konuşma yaptı.

        Organizasyon kapsamında çocuklar için elma yeme yarışması düzenlendi, ünlü şef ve yazar Yunus Emre Akkor "Anadolu Mutfağında Elmanın İzleri" konulu söyleşiye katıldı ve canlı mutfak gösterisi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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