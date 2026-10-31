Başkan Büyükkılıç, milletvekilleriyle Kartal Katlı Kavşağı projesini incledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; proje sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri sırasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile genel sekreter yardımcıları eşlik etti. Proje alanında gerçekleştirilen incelemede Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, yüklenici firma Yafa Mühendislik Müşavirlik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Kayserşah Erdem’den devam eden çalışmalar, gerçekleştirilen imalatlar ve projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

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Kayseri’nin önemli ulaşım arterlerinden birinde hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatlar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Projenin fiziki gerçekleşmesi yüzde 70 seviyelerine ulaşırken, çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılması hedefleniyor.