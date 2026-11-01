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        Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kadın ikamet ettiği evde ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki bir kadın ikamet ettiği evde ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Zafer 1 Çıkmazı’nda meydana gelen olayda yalnız yaşayan İ.Ş.’den (80) haber alamayan yakınları ikametine geldi. Eve girdiklerinde yaşlı kadının hareketsiz bulunması sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        İ.S.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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