Kayseri'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan İ.S'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin evde hareketsiz halde bulduğu İ.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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