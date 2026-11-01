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        TAREM'de eğitimler hız kesmiyor

        Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) bir yandan başvurular sürerken diğer yandan eğitimler devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
        TAREM'de eğitimler hız kesmiyor

        Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi’nde (TAREM) bir yandan başvurular sürerken diğer yandan eğitimler devam ediyor.

        Talas’ın Zincidere Mahallesi’ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Merkezde mimari restorasyon ahşap ve mimari restorasyon taş atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Başvuruların Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi’ne yapılacağı, eğitimlerin ise 4 Aralık 2026 tarihine kadar 09.3015.30 saatleri aralığında gerçekleşeceği kurslar hakkında 0352 432 33 96 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

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        Diğer yandan kursiyerlerin edevletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkânı doğacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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