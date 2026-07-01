Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

        Mezun olduktan sonra öğrencilerin kamu görevini yerine getireceklerini belirten Çiçek, "İletişim Fakültesi'ni tercih etmişseniz, bir sevdanız, bir derdiniz var demektir. Millete, memlekete aşıksınız demektir. Bu derdin peşinde koşarken doğru bilgilendirme, yanlışlara dur demek ama doğru kalemi bulmak gibi sorumluluğumuz var." diye konuştu.


        Çiçek, mezun olan öğrencilerin ilerleyen yıllarda yorulsa da memleket sevdası nedeniyle asla pes etmemesi gerektiğini vurguladı.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da ERÜ'nün sadece Kayseri'de değil, dünyada kendinden söz ettiren proje ve buluşlarıyla her geçen gün insanlığa hizmet ettiğini ifade etti.


        Törende, 415 öğrenci mezun oldu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de kızına başarı belgesini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Bilişim Akademisi Yaz Kampı başvuruları başladı
        Kayseri'de Bilişim Akademisi Yaz Kampı başvuruları başladı
        Kayseri'de çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı
        Kayseri'de çocuklara yönelik "Çocuk Atölyesi" açıldı
        Miniklerin yaz tatili Talas'ta atölyelerle renkleniyor
        Miniklerin yaz tatili Talas'ta atölyelerle renkleniyor
        KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
        KAYÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet sevinci
        Başkan Çolakbayrakdar: "Her yeni park, şehrimize kazandırılan yeni bir nefe...
        Başkan Çolakbayrakdar: "Her yeni park, şehrimize kazandırılan yeni bir nefe...
        Rektör Prof. Dr. Altun, akademik ve idari personel ile buluştu
        Rektör Prof. Dr. Altun, akademik ve idari personel ile buluştu