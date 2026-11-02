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        ERÜ Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yeni tıbbi cihazlar alındı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yeni nesil tıbbi cihazlar kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ERÜ Hastaneleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yeni tıbbi cihazlar alındı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine yeni nesil tıbbi cihazlar kazandırdı.

        ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, yazılı açıklamasında, üniversite bütçesi ve hayırsever desteğiyle temin edilen cihazlarla sağlık hizmeti kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Hastanelerde sağlık hizmetinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için modern tıp teknolojilerini bünyelerine katmaya devam ettiklerini belirten Kafadar, bu kapsamda üniteye Amplitüd Entegre EEG, yenidoğan uyumlu mekanik ventilatör, video laringoskop, bilirubinmetre, 30 hasta başı monitörü, merkezi monitör sistemi ile 20 oksijen-hava karıştırıcı cihazı alındığını kaydetti.

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        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu da yeni teknolojilerin kritik durumdaki bebeklerin teşhis ve tedavisinde hayati rol üstlendiğini belirtti.

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