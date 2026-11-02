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        Talas'tan Avrupa'ya barış ve demokrasi projesi

        Talas Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı kapsamında hazırladığı "Çatışmaların Yankılarından Doğan Barış" (PEACE) isimli projeyle uluslararası ölçekte önemli bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Talas'tan Avrupa'ya barış ve demokrasi projesi

        Talas Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı kapsamında hazırladığı "Çatışmaların Yankılarından Doğan Barış" (PEACE) isimli projeyle uluslararası ölçekte önemli bir iş birliğine imza atmaya hazırlanıyor.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve ilgili müdürlerin katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonunda projenin kapsamı, hedefleri ve çalışma başlıklarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

        Avrupa Birliği'ne sunulan proje, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşanan çatışmaların tarihi ve toplumsal etkilerini araştırmayı, çatışma sonrası demokratik yapılanmayı desteklemeyi ve kalıcı barışın tesisine katkı sunmayı amaçlıyor. Talas Belediyesinin koordinatörlüğünde yürütülmesi planlanan çalışma Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, BosnaHersek, Hırvatistan, Romanya, Ukrayna ve Slovenya'dan 19 kurumsal ortağı bir araya getiriyor. Bu kapsamda Danimarka’nın Aalborg Üniversitesi, İtalya’nın Milano Üniversitesi ve Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesinden akademisyenler gelmesi planlanıyor.

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        52 akademisyenle uluslararası araştırma

        Toplam 3 milyon 686 bin 900 avro bütçeyle planlanan proje kapsamında 52 akademisyenin görev alması öngörülüyor. Tarihi belgelerin ve arşivlerin incelenmesinden sözlü tarih çalışmalarına, toplumsal hafızanın korunmasından karşılaştırmalı araştırmalara kadar geniş bir yelpazede faaliyet yürütülmesi hedefleniyor.

        Proje çerçevesinde sekiz ülkede 2 bin 400 kişiyle iki aşamalı anket çalışması yapılması, altı uluslararası çalıştay ve bir bilimsel sempozyum düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca elde edilen araştırma sonuçlarının uluslararası akademik literatüre kazandırılması amacıyla yedi hakemli bilimsel makale hazırlanması öngörülüyor.

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        Tarihi hafıza dijital ortama taşınacak

        PEACE projesinin dikkat çeken çalışma alanlarından birini de dijital hafıza platformu oluşturuyor. Bu kapsamda tarihi belgeler, fotoğraflar, sözlü tarih kayıtları ve etkileşimli haritaların yer alacağı dijital bir arşiv hazırlanması hedefleniyor. Üç boyutlu modelleme ve 360 derece sanal gezi uygulamalarıyla tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

        Proje kapsamında ayrıca Ukrayna'daki kadın gazilerin eğitim, istihdam, girişimcilik ve toplumsal katılım yoluyla sivil yaşama yeniden entegrasyonunu destekleyen çalışmalar da yürütülmesi planlanıyor.

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        Talas Belediyesinden uluslararası iş birliği

        Demokrasi, toplumsal uzlaşma, barış kültürü ve demokratik kurumların güçlendirilmesini odağına alan proje, farklı ülkelerin tarihi deneyimlerini ortak bir araştırma zemini üzerinde buluşturmayı hedefliyor. Talas Belediyesinin koordinasyonunda hazırlanan bu uluslararası çalışma, yerel yönetimlerin bilimsel araştırma, uluslararası iş birliği ve toplumsal gelişim süreçlerindeki rolünü de ön plana çıkarıyor.

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