Kayseri'de "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği düzenlendi

Organizasyonla, kentte bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu kapsamında spor altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ ve Özgür Pedallar Kayseri Bisiklet Topluluğu işbirliğinde organize edilen sürüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

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