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        Kayseri'de "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği düzenlendi

        Kayseri'de 250 kişi, "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kayseri'de "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliği düzenlendi

        Kayseri'de 250 kişi, "Türkiye Pedallıyor Cumhuriyet Sürüşü" etkinliğine katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ ve Özgür Pedallar Kayseri Bisiklet Topluluğu işbirliğinde organize edilen sürüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

        Katılımcılar, 10 kilometrelik parkurda pedal çevirerek etkinliği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tamamladı.

        Organizasyonla, kentte bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu kapsamında spor altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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