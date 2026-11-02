Erciyes 38 FSK, Bitlis'ten puansız döndü

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü ligin 9. haftasında deplasmanda Bitlis 1916 Spor’a 40 mağlup oldu. Mavisiyahlılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

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