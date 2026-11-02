Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 65 - Galatasaray: 85
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray'a 20 sayı farkla 6585 mağlup oldu.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray’a 20 sayı farkla 6585 mağlup oldu.
Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse
Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 1, Destiny Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Morgan Jones 23, Beatrice Mompremier 10, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Harsimran Kaur 2, Doğa Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç
Galatasaray: Kamiah Smalls 8, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Dorka Juhasz 16, Awak Kuier 8, Şevval Akalan 5, Marine Lucie Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Emese Hof 5
Periyotlar:
1. Periyot: 2120 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 3240 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 4563 (Galatasaray lehine)
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