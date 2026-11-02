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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 65 - Galatasaray: 85

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray'a 20 sayı farkla 6585 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 01:29 Güncelleme:
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 65 - Galatasaray: 85

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Galatasaray’a 20 sayı farkla 6585 mağlup oldu.

        Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu

        Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse

        Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 1, Destiny Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Morgan Jones 23, Beatrice Mompremier 10, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Harsimran Kaur 2, Doğa Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç

        Galatasaray: Kamiah Smalls 8, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Dorka Juhasz 16, Awak Kuier 8, Şevval Akalan 5, Marine Lucie Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Emese Hof 5

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        Periyotlar:

        1. Periyot: 2120 (Melikgazi Kayseri lehine)

        Devre: 3240 (Galatasaray lehine)

        3. Periyot: 4563 (Galatasaray lehine)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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