Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheli olaydan kısa süre sonra yakalandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi ağır yaralanırken, şüpheli olaydan kısa süre sonra yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi'nde Y.A. (18) ile Y.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Y.E., Y.A.'yı sırtından ve karnından bıçaklayarak yaraladı. Yakınları, yaralanan Y.A.'yı araçla hastaneye götürmek istediği sırada Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde yolu karıştırdı. Yol kenarında duran otomobili fark edince kontrol eden polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.A.‘yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Y.E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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