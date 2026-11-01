Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 1, Fair 22, Pelin Gülçelik 2, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu Alper 1, Feray Dalkılıç
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Şevval Akalan 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen Fitik 11, Sude Yılmaz, Sevgi Uzun 10, Derin Erdoğan, Juhasz 16, Elif Bayram 6, Yaren Düzcü, Hof 5, Kuier 8
1. Periyot: 21-20
Devre: 32-40
3. Periyot: 45-63
KAYSERİ
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