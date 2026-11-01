Vali Çiçek, Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik etti

Çiçek, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'da düzenlenen şampiyonada, ERVA Spor Okulları'ndan Huri Uçar rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olurken, Neslihan Kibar ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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