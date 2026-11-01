Vali Çiçek'ten ERVA sporcularına tebrik

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hindistan’da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Kayseri’yi başarıyla temsil eden ERVA Spor Okulları sporcuları Huri Uçar ve Neslihan Kibar’ı elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik etti.

Düzenlenen şampiyonada mücadele eden Huri Uçar, rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Neslihan Kibar ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Vali Gökmen Çiçek, uluslararası arenada ayyıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.