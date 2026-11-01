Melikgazi'de Elma günleri şöleni yaşandı

Melikgazi Belediyesinin üreticileri ve vatandaşları bir araya getirdiği 'Elma Günleri' etkinliğinin açılış töreni, katılımcıların yoğun ilgisiyle Çarşı Melikgazi’de düzenlendi.

Vatandaşların kışlık elma ihtiyaçlarını karşılayabileceği; renkli etkinlikler, atölyeler, lezzetli tarifler ve yarışmalarla iki gün boyunca sürecek programın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Şef, yazar ve gastronomi araştırmacısı Yunus Emre Akkor’un lezzetli tarifleri ise mutfaklara ilham olmak için vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Strazburg’daki Avrupa Konseyi temaslarının ardından Kayseri’ye dönerek ayağının tozuyla açılışa katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şehrin öz değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Kayseri genelinde 17 farklı elma çeşidinin yetiştiğini belirten Başkan Palancıoğlu konuşmasında şunları söyledi;

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"Dün gece geç saatte Kayseri’ye geldim; Avrupa Konseyi’nde ülkemizi temsil eden Strazburg’daydım. Avrupa’da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Tam 12 senedir Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Avrupa’da, Strazburg’da ülkemizi temsil ediyorum. Elma Günleri programımıza katılmak için geç saatte gelmiş olmamıza rağmen Çarşı Melikgazi’deyiz. Kayseri’mizin elmalarını tanıtmak için Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar Belediye Başkanlarımızı ve Tarım İl Müdürümüzü arayarak destek istedim; kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler aslında birçok şeyi üretiyoruz, birçok işte başarılıyız ama tanıtımını yeterince yapmıyor, sahiplenmiyoruz. Bunlardan bir tanesi de elmalarımız. Çok büyük gastronomik zenginliklerimiz var. Yabancılar iki tane ürünü varsa onu öyle bir tanıtıyorlar ki 20 tane ürünleri varmış gibi. Bugün ben de şaşırıyorum, 17 farklı çeşit elma yetişiyor. Cenabı Hak bizlere nimetler vermiş; dolayısıyla biz bu nimetlerin farkında olmalı, şükretmeli ve bunları tüketmeliyiz. Endüstriyel gıdalarla çok fazla beslenmemizden dolayı farklı sağlık sorunları ortaya çıkmış durumda. Bizler aslında kendi ürünlerimize bakış açımızı kaybetmişiz. Kendi iklimimizde yetişen bu güzel ürünlere sahip çıkmamız lazım. Bu güzel elmalara ulaşmak için Yahyalı’ya, Develi’ye, Yeşilhisar’a gidilebilir ama Çarşı Melikgazi bundan sonra bütün gıda ürünlerinin buluşma noktası olacak. Peynirimiz, tereyağımız, sade yağımız ve birçok ürünümüz Çarşı Melikgazi’de tanıtılacak. Sadece Kayseri’ye değil, bizim tüm ürünlerimiz Türkiye’ye, hatta yurt dışına buradan tanıtılacak. Yerli ürünlerimize sahip çıktığımız sürece bu ürünlerimiz değer kazanacak. Vatandaşlarımız kışlık elmasını temin etsin, çocuklarımız bol bol elma yesin, sağlıklı beslenelim diye tırlarla elmalar getirdik. Kendi toprağımızda yetişen öz gıdamıza sahip çıkalım. Türkiye’ye hakikaten örnek olacak bir proje; farklı belediyelerin örnek aldığı bir proje ama Kayseri, Çarşı Melikgazi ile başka bir noktaya geldi. Tüm ilçelerimizin ürünlerini burada buluşturmanın ve tanıtmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

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Aileleri ve çocukları dijital ekrandan uzaklaştırıp sosyal hayatın içine çekmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, önümüzdeki günlerde "Kasımpatı Günleri" etkinliğinin başlayacağını müjdeledi. Bir hafta boyunca sürecek organizasyon kapsamında Çarşı Melikgazi iç ve dış mekanları binlerce kasımpatı çiçeğiyle donatılacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise; "Elma Günleri; üreticimizin desteklenmesi ve elma üretimi konusunda Kayseri’de farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen önemli bir program. Bu programa biz de teknik destek verdik ama Melikgazi Belediyemizin öncülüğünde bu program yapıldı. Üreticilerimizin ürünleri değerlendirilecek, elma üretiminde Kayseri’de bir farkındalık oluşturacak. Elma Günleri’nin devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen başta Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Melikgazi Belediyemiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise; "Türkiye’de elma üretiminde Isparta, Antalya, Karaman, Niğde ve Kayseri olmak üzere beşinci sıradayız. Kayseri’nin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde elma üretiliyor ama tanıtım noktasında gerçekten büyük bir eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi sağ olsun Mustafa Palancıoğlu Başkanımız ikame ettiler. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum." dedi.