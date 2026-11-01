Genç kadın bina önünde yaralı halde bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç kadın, bina önünde ağır yaralı halde bulundu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir genç kadın, bina önünde ağır yaralı halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, apartman sakinlerinin bina önünde hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ağır yaralı olduğu tespit edilen kadının kimliğinin S.T. (18) olduğu belirlendi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Genç kadının düşerek yaralandığı tahmin edilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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