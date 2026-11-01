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        Genç kadın bina önünde yaralı halde bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç kadın, bina önünde ağır yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Genç kadın bina önünde yaralı halde bulundu

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir genç kadın, bina önünde ağır yaralı halde bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, apartman sakinlerinin bina önünde hareketsiz halde yatan bir kadın olduğunu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde ağır yaralı olduğu tespit edilen kadının kimliğinin S.T. (18) olduğu belirlendi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Genç kadının düşerek yaralandığı tahmin edilirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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