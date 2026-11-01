Başkan Büyükkılıç: "Kartal Katlı Kavşağı şehrimiz için önem arz eden çok büyük bir proje" "Mücbir bir sebep olmadığı sürece 2027'nin başında trafiğe açacak duruma geleceğine inanıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde gelinen son durum, çalışmaların planlanan takvimi ve projenin genel değerlendirmelerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda projenin tüm süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Bu şehrimiz için önem arz eden bir proje. Yatırım miktarı itibariyle 1,5 milyar TL’yi bulan boyutu içeren bir proje" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, kent içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Kartal Katlı Kavşağı Projesi’ndeki çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi şantiye alanında bilgilendirme toplantısı düzenleyerek projede gelinen son durum, devam eden çalışmalar, planlanan takvim ve yatırımın genel seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, yüklenici ve müşavir firma yetkilileri katıldı.

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Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı’ndaki çalışmaları değerlendirdi

Toplantıda projenin mevcut durumu, sahada yürütülen imalatlar, teknik süreçler ve çalışmaların tamamlanmasına yönelik takvim hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Başkan Büyükkılıç, projenin Kayseri ulaşımına sağlayacağı katkılara ilişkin değerlendirmelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Konuşmasına basın mensuplarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinin uzun yıllardır gündemde olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, şehri ilgilendiren her projede altyapı kuruluşları ile dayanışma içerisinde özverili bir çalışma ortaya konulduğuna dikkat çekerek, "Çalışmalarımızı başlatmak amacıyla, olayı sahiplenerek, yol almaya gayret ettik, ediyoruz. İki yıldır burada çalışmalar sürüyor. Burada bulunan gerek mesai arkadaşlarım gerekse genel müdürlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Altyapı kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde gerek bu proje için gerekse şehrimizi ilgilendiren her proje için dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da bereketini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Elbette şirketlerde yetkili olmamız, söz sahibi olmamız işlerimizin hızlanmasına, sürecin daha kısa zamanda hayata geçirilmesine de vesile oluyor" ifadelerinde bulunan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi öncesi ve çalışmalar sürecinde adım adım kat edilen aşamalardan örneklerle söz etti. Başkan Büyükkılıç, "Bütün bu engel gibi gözüken aşamaları aşarak projemizin ihale boyutuna geldiğini hatırlatmak adına sürecin ne kadar zor, ne kadar önemli ve ne kadar dikkat gerektiren boyut arz ettiğini paylaşmak istiyorum" dedi.

Büyükkılıç, projenin Dünya Bankası ile birlikte yapıldığını da hatırlatarak, "Her şeyden önce Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, İLBANK’ımızın değerli yetkililerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu çalışmalarda fedakârca çalışan ve bu hazırlıkları yapan ekibimi kutluyorum" diye konuştu.

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Proje kapsamındaki mali süreçler hakkında da bilgi veren Başkan Büyükkılıç, "Hiçbir sıkıntısının olmaması gereken, ödemeler konusunda özellikle gündemde konuşulan boyutuyla, Dünya Bankası kredisi olduğu için herhangi bir mali engel yok. Bütçesi hazır, hakedişler geldikçe bütçesi bizim ekibimiz tarafından inceleniyor, onaylanıyor ve İLBANK’a gönderiliyor o onaylıyor. Dünya Bankası yetkilileri onaylıyor ve sonrasında ödemesi yapılıyor. Tabii bir süreci var. Bu anlayış içerisinde hiçbir zaman engelleme, para bulamama gibi bir durum asla söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Gerçekten çok büyük bir proje, şehrimiz için önem arz eden bir proje"

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Büyükkılıç, projenin büyüklüğüne ve Kayseri için önemine de işaret ederek, "Bu gerçekten çok büyük bir proje, şehrimiz için önem arz eden bir proje. Yatırım miktarı itibariyle hepimiz için önem arz eden ve 1,5 milyar TL’yi bulan boyutu içeren bir proje" dedi.

"Çalışan kardeşlerimizin hakkını asla kimseye istismar ettirmeyiz"

İşçi ve emekçilerin haklarını hiçbir zaman istismar ettirmediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Son süreç içerisinde hemen biz devreye girdik, çalışan kardeşlerimizin hiçbir zaman hakkını gerek bu projede, gerek bir başka projede asla kimseye istismar ettirmeyiz. Kimsenin yanlış davranmasına da müsaade etmeyiz. Zaten öyle bir yaklaşımda bulunacak bir firma da yok. Kendisini kanıtlamış, değişik yerlerde projeleri olan ve Türkiye’de farklı çalışmalara imza atarak yol alan bir grup. Bu çalışmadaki o ufak ihmal de giderildi ve kendilerine gerekli açıklamalar yapıldı."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi sürecine dair de bilgiler vererek, "Çalışma Nisan ayı itibariyle başladı. İlgili firmamızla görüşmemiz itibariyle bizlere zamanından önce bitireceği yönünde açıklamalar yaptı. Gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Pazar olmasına rağmen harıl harıl çalışılıyor. 2027 Haziran itibariyle projemizin bitme süresi var. Ancak bu süre yasal süre. Fakat biz arkadaşlarımızla görüşmelerimiz sonrasında, ‘hesabını, kitabını yaptık, inşallah mücbir bir sebep olmadığı sürece 2027’nin başında trafiğe açacak duruma geleceğine inanıyoruz’ dedi. İki gün önce geldiğimde değerlendirmelerimiz sonrasında projenin yüzde 70’lere geldiğini burada paylaştık. Bunun yanında müşavir firmamız adım adım işleri takip ediyor" şeklinde konuştu.

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Projenin içeriğine dair de bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, "Kartal Kavşağı’mızda bağlantı yolları projemiz toplamda 168 bin metrekare çalışma alanına sahip. 2 bin 510 adet fore kazık, yaklaşık 42 bin metre uzunluğunda kazık döşendi. Toplam tünel uzunluğu 445 metre. 3 adet alt geçidin toplam uzunluğu 230 metre. Toplam dökülen beton 13 bin 200 metreküp. Bin 500 ton demir ve toplam yapılan kazı 191 bin metreküp. 3 adet yaya altgeçidi, 8 adet yürüyen merdiven, 4 adet asansör, 370 metre yatay sondaj, 2 adet 24 metre derinlikli terfi merkezinden oluşmakta bu proje. Dile kolay" ifadelerini kullandı.

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"Hiçbir aksayan tarafı yok"

Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde beton imalatı noktasında ilerlemenin yüzde 90’nın üzerinde olduğunu kaydederek, "İnşaatlarımızın betonla ilgili boyutu yüzde 90’nın üzerinde tamamlanmış durumda. Mekanik tesislerle ilgili siparişler verildi ve hazır. Yani hiçbir aksayan tarafı yok, gerek mekanik, gerekse diğer boyutlarıyla. Yağmur sularıyla ilgili çalışmalar, önceki sıkıntılar da göz önüne alınarak sürdürülüyor" dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın teknik bilgi rica ettiği Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ufuk Sekmen de projenin yağmur suyu tahliyesi ile ilgili çok ciddi çalışma yapıldığını ifade ederek, projenin yağmur suyu altyapısına dair detaylı bilgi verdi.

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"Bu proje başlı başına bir değer"

Kartal Katlı Kavşağı Projesi’ndeki tüm süreci titiz bir şekilde yönetme gayretinde olduklarının altını çizen Büyükkılıç, "Yaklaşık 6 aylık bir süreç içerisinde elhamdülillah bu noktaya gelinmiş durumda. Bütün bu süreci yönetmeye gayret gösteriyoruz iyi niyetle. İnşallah mücbir sebep olmadıkça yılsonuna yetiştirme yönünde gayretimizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu proje başlı başına bir değer, hepimizi ilgilendiren bir proje" ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi çalışmaları esnasında kullanılacak alternatif yol çalışmalarına katkılarından dolayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ayrıca teşekkür etti. Kayseri’deki birlik, beraberlik ve dayanışmaya da ayrı bir parantez açan Büyükkılıç, şunları söyledi:

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"Çok değerli milletvekillerimizin bizlerle uyum içerisinde olması, bakanlarımızın bizlere sahip çıkması, hükümetimizin aynı şekilde gerekeni yapmaları. En önemlisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu projelerimizi takip etmesi, elimizden tutması bizler için bir zenginlik olmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da gerek kentsel dönüşümlerle ilgili, gerekse bu tür projelerle ilgili taleplerimizin hepsiyle ilgili yapıcı, yol gösterici ve iyi niyetli yaklaşımlarını esirgememiştir. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Kayseri’yiz, hep beraber Türkiye’yiz. Bize düşen bir şey var ise biz her zaman varız diyoruz. Bizlerin bu çalışmalarına desteğini esirgemeyen Valimizi de unutamam."

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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise basın mensupları, yüklenici firma yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, "Şehrimizin trafiğini rahatlatacak, şehrimize bir katma değer katacak önemli bir yatırıma Memduh Başkanımız imza attı. Bu Kayseri’yi daha da ileriye taşıyacak. Projenin sözleşmeden çok daha önce halkımızın hizmetine açılmasını çok önemli buluyoruz. İnşallah açılışı hep beraber yaparız" dedi.