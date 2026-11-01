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        Başkan Çolakbayrakdar: "Çiftçimizin emeğini koruyor, ürünün değerine değer katıyoruz"

        Kocasinan Belediyesi tarafından tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve alın terinin karşılığını daha iyi alabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi, hasat sezonu boyunca üreticilere önemli kolaylık sağladı. Şehrin tarımsal üretim potansiyelini güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çiftçimizin emeğini koruyor, ürününün değerine değer katıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Başkan Çolakbayrakdar: "Çiftçimizin emeğini koruyor, ürünün değerine değer katıyoruz"

        Kocasinan Belediyesi tarafından tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve alın terinin karşılığını daha iyi alabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi, hasat sezonu boyunca üreticilere önemli kolaylık sağladı. Şehrin tarımsal üretim potansiyelini güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çiftçimizin emeğini koruyor, ürününün değerine değer katıyoruz" dedi.

        Hasanarpa Mahallesi'nde hizmet veren tesisin sezon boyunca çiftçilerin yoğun ilgisiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü, üreticilerin ürün kayıplarını azaltmasına, kaliteli ürünleri ayrıştırmasına ve gelecek yılın tohumluklarını hazırlamasına imkan sundukları belirten Başkan Çolakbayrakdar, hasat sezonunun tamamlanmasıyla birlikte tesisin çiftçilere önemli kolaylıklar sağlayarak verimli bir dönemi geride bıraktıklarını ifade etti. Kocasinan'ın tarımsal üretim potansiyelini güçlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, çiftçinin emeğine değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Kocasinan Belediyesi olarak üretimin, emeğin ve alın terinin ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. Bizim anlayışımızda çiftçimizin yanında olmak, toprağımızın bereketini artırmak ve üreticimizin kazancına katkı sağlamak var. Bu doğrultuda 2024 yılında hizmete sunduğumuz Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizle çiftçilerimizin önemli bir ihtiyacına cevap veriyoruz. Hasat sezonu boyunca yoğun şekilde çalışan tesisimiz, üreticilerimize hem zaman hem de maliyet açısından büyük kolaylık sağladı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte tesisimiz de bu yılki hizmet dönemini başarıyla geride bıraktı. Çiftçilerimizin duası ve memnuniyeti, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır." ifadelerini kullandı. Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nin çiftçilerin ürünlerini daha verimli değerlendirmesine önemli katkı sunduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Tesisimizde buğday, arpa, nohut, ayçiçeği, fasulye ve mercimek gibi tarımsal ürünler elenerek kaliteli olanları ayrıştırılıyor. Ürünler 50 kilograma kadar paketlenebiliyor, gelecek üretim sezonunda kullanılacak tohumluklar hazırlanabiliyor. Böylece çiftçimiz ürününü daha nitelikli hale getirirken ürün kayıplarını da en aza indirebiliyor. Daha önce farklı imkanlarla gerçekleştirmek zorunda kaldıkları bu işlemleri artık kendi bölgelerinde, modern tesisimizde yapabiliyorlar. Amacımız yalnızca üretimi artırmak değil, çiftçimizin ürettiği ürünün değerini yükseltmek ve emeğinin karşılığını daha iyi almasını sağlamaktır." diye konuştu.

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        Kırsal kalkınmanın Kocasinan'ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, tesisin belediyenin tarımsal üretime yönelik vizyoner projelerinden biri olduğunun altını çizerek; "Kocasinan, geniş tarım arazileri ve güçlü üretim potansiyeliyle şehrimizin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için ziraat, hayvancılık ve tarımsal üretim alanlarında çiftçilerimize destek oluyoruz. Üreticimizin işini kolaylaştıran, maliyetlerini azaltan ve kazancını artıran projelerimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki çiftçimiz güçlenirse üretimimiz artar, üretimimiz artarsa ülkemizin geleceği daha güçlü olur. Rabbim bütün çiftçilerimizin emeğini bereketlendirsin, ürünlerini bol, kazançlarını daim eylesin. Kocasinan'da toprağını işleyen, üreten ve emek veren her çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'nden yararlanan çiftçiler ise tesisin hasat döneminde kendilerine büyük kolaylık sağladığını dile getirdi. Ürünlerini eleme, kaliteli olanları ayırma ve gelecek yıl kullanacakları tohumlukları hazırlama imkanı bulduklarını belirten üreticiler, bu hizmet sayesinde hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ettiklerini ifade ederek Kocasinan Belediyesi'ne ve Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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