Hacılar Ortaseki Ormanları'nda Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

Hacılar ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Ortaseki Ormanları'nda Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kaymakamlığı, Hacılar Belediyesi, jandarma teşkilatı, Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılay ve HADAK Dağcılık Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, Ortaseki Ormanları'nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Kaymakam Cüneyt Caner, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman, Yeni Parti İlçe Başkanı Galip Can Tatlı, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Yürüyüşün ardından değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasının önemini belirterek, yürüyüşü geleneksel hale getirdiklerini ifade etti.

Cumhuriyet coşkusunu gençlerle birlikte yaşadıklarını vurgulayan Özdoğan, "Şanla, şerefle, gururla Cumhuriyetimizin 103. yılında Ortaseki Ormanlarımızda Cumhuriyet yürüyüşümüzü tamamladık. Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlerimizle birlikte bu anlamlı organizasyonda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz var olsun, nice yüzyıllara." ifadelerini kullandı.