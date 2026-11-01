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        TVF 2. Lig Kadınlar: Kayseri Atletikspor: 3 - Elazığ Belediyespor: 2

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor, 20 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Elazığ Belediyespor'u 32 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 17:26 Güncelleme:
        TVF 2. Lig Kadınlar: Kayseri Atletikspor: 3 - Elazığ Belediyespor: 2

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Kayseri Atletikspor, 20 geriye düştüğü karşılaşmada rakibi Elazığ Belediyespor’u 32 mağlup etti.

        Salon: Gevher Nesibe Spor Salonu

        Hakemler: Saliha Köse, Hüseyin Ateş

        Kayseri Atletikspor: Hiranur Fatma Yaşar, Aylin Mete, Açelya Ozman, Melek Rana Ayata, Arzu Talip, Esra Çevik, Melike Yıldırım, Zekiye Ünal, Berna Demirci, Eda Şahin, Rabia Nehir Tezcan, Elif Su Delibaş, Lara Baytek

        Elazığ Belediyespor: Nazlı Sönmez, Öznur Var, Şükran Alpaslan, Begüm Yavuz, Özlem, Eda Yılmazkuzucuoğlu, Eda Nur Ebem, Demet Selduman, Ayşe, Pınar Yumurtacıoğlu

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        Setler:

        1. Set: 24 26 (Elazığ Belediyespor)

        2. Set: 25 27 (Elazığ Belediyespor)

        3. Set: 25 13 (Kayseri Atletikspor)

        4. Set: 25 17 (Kayseri Atletikspor)

        5. Set: 15 10 (Kayseri Atletikspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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