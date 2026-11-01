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        PGL 3. Grup: Kayseri Şekerspor: 3 - Kovancılarspor: 1

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, evinde Elazığ ekibi Kovancılarspor'u 31 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        PGL 3. Grup: Kayseri Şekerspor: 3 - Kovancılarspor: 1

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, evinde Elazığ ekibi Kovancılarspor’u 31 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

        Stat: Sümer Stadı

        Hakemler: Ömer Tahankut Muslu, Hasan ablak, Kerem Emre Doğrusöz

        Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Muhammed İbrahim Şahinkaya (Mehmet Turan Karamahmut dk. 46), Enes Koçoğlu, Talha Özyürek, Buğra Sarıkaya (Muhammed Aybar dk. 63), İsmet Yazgan, Süleyman Öztürk (Eren Torbalı dk. 58), Ziyahan Elbaşı (Ömer Turan Görgüç dk. 63), Çağrı Elgölgesi (Hasan Pamuk dk. 73), Seyit Mehmet Söğüt, Halil Can Durmuş

        Kovancılarspor: Emre Sertçelik, Hasan Yeşil, Aykut Çakay, Yusuf Aydın, Mahsun Şener, Eray Berk Yıldız, Kadi Taşoğlu, Ahmet Can Arık, Tolga Amasyalı, Serkan Taşdelen, Ahmet Ormanoğlu

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        Goller: Halil Can Durmuş (dk. 44, 84), Ömer Turan Görgüç (dk. 66) (Kayseri Şekerspor), Aykut Çakır (dk. 45+2) (Kovancılarspor)

        Kırmızı kart: Ahmet Can Arık (dk. 52) (Kovancılarspor)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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