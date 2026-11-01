PGL 3. Grup: Battalgazi Belediyespor: 0-Kocasinan Şimşekspor: 2
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor deplasmanda Malatya ekibi Battalgazi Belediyespor'u 20 mağlup etti.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor deplasmanda Malatya ekibi Battalgazi Belediyespor’u 20 mağlup etti.
Stat: Battalgazi Çim Saha
Hakemler: Eyyüp Salih Mol, Ekin Demirkol, Orhan Kaçar
Battalgazi Belediyespor: Erhan Açıkgöz, Utku Öztürk, Fatih Gürden, Berat Kaya, Baran Deniz Arıs, (Yunus Emre Karaman dk.58), Burak Sürmeli, Furkan Yiğit, Taner Türk, Abdulkadir Yıldırım, Ozan Soğancıoğlu, Ramazan Okatan, (Emirhan Kayalar dk.46)
Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla, Kemal Aydın, Eray Akyol, (M.Emin Bakan dk.60), Recep Daylak, Resul Ekrem Sakarya, Sabri Çakır, (Efe Güler dk.75), Umut Türk, (Mertcan Babayiğit dk.75), Hüseyin Barış Temizyürek, Selahattin Enes Kılıç, (Alihan Şener dk.75), Halil Coşkun, (Arda Özocak dk.75)
Goller: Halil Coşkun (dk.42), Hüseyin Barış Temizyürek (dk.60) (Kocasinan Şimşekspor)
Kırmızı kart: Fatih Gürden (dk.71) (Battalgazi Belediyespor)
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