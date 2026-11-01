Kayserisporlu genç oyuncular, milli takım seçmelerinde

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Genç futbolcularımızı tebrik ediyor, milli takım yolculuklarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor altyapısında forma giyen 5 genç futbolcu, U14 Genç Milli Takımı 2. aşama seçmelerine davet edildi. Kayserispor alt yapılarında forma giyen kaleci Ahmet Talha Güngör, stoper Yiğit Efe Özkan, stoper Çinar Nayman, orta saha oyuncusu Sami Doruk Atalay ve forvet mevkiinde oynayan İzzet Efe Bulut genç milli takım seçmelerine devam edecek.

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