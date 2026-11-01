Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 65-85
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Gamze 1, Fair 22, Pelin 2, Rana, Merve, İnci 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu 1, Feray
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Şevval 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen 11, Sude, Sevgi 10, Derin, Johasz 16, Elif 6, Yaren, Hof 5, Kuier 8
1’İNCİ PERİYOT: 21-20
DEVRE: 32-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-63
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray’a 85-65 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi Melikgazi Kayseri Basketbol’da 23 sayı kaydeden Jones oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.