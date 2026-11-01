Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 65-85

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6’ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray’a 85-65 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi Melikgazi Kayseri Basketbol’da 23 sayı kaydeden Jones oldu.

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