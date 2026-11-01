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        Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Kayseri'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde Y.A. ile Y.E, arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Y.A'yı yakınları hastaneye götürmek istedi.

        Kocasinan Bulvarı'nda otomobilleriyle trafikte tehlike yaratan yaralı yakınlarını fark eden polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Ağır yaralı Y.A, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Y.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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