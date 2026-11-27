Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kuaför, saç tıraşı olduğu sırada nefes borusuna şeker kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'taki kuaförde saç tıraşı olan A.K'nin soluk borusuna şeker parçası kaçtı.

Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden kuaför Muammer Dalkıran, A.K'ye Heimlich manevrası uyguladı.

Müdahalenin ardından boğazındaki şeker parçasından kurtulan müşteri rahat nefes aldı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşletme sahibi Muammer Dalkıran, yaptığı açıklamada, olayın dün akşam saatlerinde dükkanına gelen müşterisini tıraş ettiği sırada yaşandığını söyledi.

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Tıraş sırasında müşterinin ağzında şeker olduğunu belirten Dalkıran, şunları kaydetti:

"Bir anda şekerin boğazına takıldığını hissettim. Baktım kafası sağa sola gitti. O anda anladık zaten. Hemen peçeteyi çıkarttık. İlk başta dilini yuttuğunu sandım ve ağzına baktım. Bu sırada aklıma gelen Heimlich manevrasını yaptım. Şekerin ağzından çıkışı aynadan gözüküyor. Bu şekilde müdahale ederek kurtardık. Daha önce Heimlich manevrasının hiçbir eğitimini almamıştım. Sosyal medyada görüyordum. 'Bir gün benim de başıma gelir' herhalde diyordum, o da geldi."