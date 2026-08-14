Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi

        Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi

        Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi

        Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla belediye hizmet binasında düzenlenen tatbikatta personele, afet anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

        AFAD ekipleri tarafından deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

        Deprem anında uygulanması gereken doğru korunma yöntemleri gösterilirken, olası bir afetin ardından binanın güvenli ve düzenli şekilde tahliye edilmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Tatbikat kapsamında belediye personeli, deprem anında "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

        Senaryo gereği yapılan uyarının ardından hizmet binası kontrollü biçimde tahliye edilirken, personelin belirlenen toplanma alanında bir araya gelmesi sağlandı.

        AFAD ekipleri tarafından tahliye sırasında panik yapılmaması, asansörlerin kullanılmaması, acil çıkış güzergahlarının takip edilmesi ve toplanma alanında personel kontrolünün gerçekleştirilmesi gibi hayati konular aktarıldı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından da yangın türleri, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı hakkında eğitim verildi.

        REKLAM

        Teorik bilgilendirmenin ardından belediye personeli arasından gönüllüler, itfaiye ekiplerinin gözetiminde oluşturulan kontrollü küçük çaplı yangınlara yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve doğru müdahale yöntemlerini bilmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

        Ülkenin deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmadan kurumların ve çalışanların olası afetlere karşı hazır olması gerektiğini ifade eden Özdoğan, tatbikata katkı veren kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        Hafta sonu serin hava ve yağış bekleniyor
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Feci kazada Medine öğretmen acısı!
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayserispor Akademi 22 antrenör ile sözleşme imzaladı
        Kayserispor Akademi 22 antrenör ile sözleşme imzaladı
        Spor A.Ş. 4-6 Yaş Yaz Kuran kurslarında coşkulu kapanuş
        Spor A.Ş. 4-6 Yaş Yaz Kuran kurslarında coşkulu kapanuş
        ERÜ'ye ileri teknolojik altyapıya sahip yeni laboratuvar kuruldu
        ERÜ'ye ileri teknolojik altyapıya sahip yeni laboratuvar kuruldu
        Başkan Özdoğan: "Afetlere hazırlık süreklilik getiren bir süreçtir"
        Başkan Özdoğan: "Afetlere hazırlık süreklilik getiren bir süreçtir"
        ERÜ'den Bilimde Stratejik Hamle: ERC desteğiyle Özgün Araştırma Laboratuvar...
        ERÜ'den Bilimde Stratejik Hamle: ERC desteğiyle Özgün Araştırma Laboratuvar...