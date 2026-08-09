Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Hacılar ilçesinde sıra gecesi programı düzenlendi

        Hacılar ilçesinde sıra gecesi programı düzenlendi

        Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen sıra gecesi programında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu müzikseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Hacılar ilçesinde sıra gecesi programı düzenlendi

        Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen sıra gecesi programında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu müzikseverlerle bir araya geldi.

        Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği eserlerle vatandaşlar halay çekti, türkülere eşlik etti.

        Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, sıra gecesi etkinliğini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Programa, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çinli dev Türkiye yolunda
        Çinli dev Türkiye yolunda
        AYM’den evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar
        AYM’den evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Tahran'da atama var, karar yok
        Tahran'da atama var, karar yok
        10-15 dakikaya kurban ediliyor
        10-15 dakikaya kurban ediliyor
        Trump: İran ile müzakereleri sessizce yürütüyoruz
        Trump: İran ile müzakereleri sessizce yürütüyoruz
        Alina Boz anne oluyor
        Alina Boz anne oluyor
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        İsrail basını: Netanyahu Gazze planına şans vermeye hazır
        İsrail basını: Netanyahu Gazze planına şans vermeye hazır
        Dışarıdan getirilen çocuk sütünü hesaba yazdılar
        Dışarıdan getirilen çocuk sütünü hesaba yazdılar
        Tecil kolaylığında son 3 hafta
        Tecil kolaylığında son 3 hafta
        Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı
        Türkiye'nin kuzeyi için sağanak uyarısı
        Dünyanın en garip iklimi: Yağmur yok ama hava hep nemli!
        Dünyanın en garip iklimi: Yağmur yok ama hava hep nemli!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı

        Benzer Haberler

        Başkan Özdoğan: "Hacılar'ı güzel yapan siz güzel insanlarsınız"
        Başkan Özdoğan: "Hacılar'ı güzel yapan siz güzel insanlarsınız"
        Gesi Fatih mahallesinde yol çalışmaları devam ediyor
        Gesi Fatih mahallesinde yol çalışmaları devam ediyor
        Büyükşehirden sosyal ve kültürel etkinliklere destek
        Büyükşehirden sosyal ve kültürel etkinliklere destek
        MHP Talas İlçe Başkanlığı'nda Kayhan Saraç güven tazeledi MHP Kayseri İl Ba...
        MHP Talas İlçe Başkanlığı'nda Kayhan Saraç güven tazeledi MHP Kayseri İl Ba...
        Kayseri'deki parklar, mesire alanları ve hobi bahçelerine güvenlik kamerala...
        Kayseri'deki parklar, mesire alanları ve hobi bahçelerine güvenlik kamerala...
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki otoparkın kapasitesi a...
        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki otoparkın kapasitesi a...