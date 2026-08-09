Hacılar ilçesinde sıra gecesi programı düzenlendi

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen sıra gecesi programında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu müzikseverlerle bir araya geldi.



Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği eserlerle vatandaşlar halay çekti, türkülere eşlik etti.



Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada yaptığı konuşmada, sıra gecesi etkinliğini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Programa, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.



