Hacılar Ortaseki Ormanları'nda yol ve sosyal alan çalışmalarında sona gelindi

Hacılar ilçesindeki Ortaseki Ormanları'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan kilitli parke yol yapımı ve sosyal donatı çalışmalarında son aşamaya gelindi.



Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner'le birlikte bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.



Ortaseki Ormanları'nın kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına açılacağını belirten Özdoğan, yol yapımıyla eş zamanlı olarak sosyal donatı alanlarının da inşa edildiğini ifade etti.



Özdoğan, şunları kaydetti:



"Ortaseki Ormanları'nda heyecanla beklenen projede artık sona yaklaştık. Yol yapım çalışmalarımız tamamlanma aşamasında. Gerekli izinlerimizi aldık, son bölümle ilgili süreç de tamamlandı. Yol yapımıyla eş zamanlı olarak lavabo, mescit ve dinlenme alanlarımızın inşasına da başladık. Şu anda montaj aşamasına geldik. İnşallah yolumuz birkaç gün içerisinde tamamlanacak, sosyal donatı alanlarımız da yaklaşık 15 gün içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine hazır hale gelecek. Üst bölgede yaklaşık 200 araçlık otoparkımızı oluşturduk. Bu yolu otoparkla entegre ederek vatandaşlarımızın araçlarını güvenli şekilde park edip doğaya rahat ulaşmalarını amaçladık. Özellikle yaşlılarımızın ve çocuklu ailelerimizin bölgeyi daha konforlu kullanabilmesi bizim için önemliydi. Ekoturizm anlayışı doğrultusunda jandarma kontrolünde giriş ve çıkışlar sağlanacak. Ekoturizm levhasından sonra ise doğal yapıyı korumak amacıyla araç geçişine izin verilmeyecek."

