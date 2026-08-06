Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşen 14 yaşındaki çocuk öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi. Ailesiyle Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezmeye gelen Ela Nur Çenge (14), Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Çenge, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Çenge'nin cansız bedenine suya düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zamantı Irmağı'nda ulaştı. Çenge'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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