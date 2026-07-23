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        KASKİ'nin 11 kilometrelik içme suyu hattıyla Obruk Mahallesi'nin su sorunu giderildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde yürütülen 11 kilometrelik içme suyu hattı projesi tamamlanarak mahallede uzun yıllardır yaşanan su sorunu çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:37 Güncelleme:
        KASKİ'nin 11 kilometrelik içme suyu hattıyla Obruk Mahallesi'nin su sorunu giderildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde yürütülen 11 kilometrelik içme suyu hattı projesi tamamlanarak mahallede uzun yıllardır yaşanan su sorunu çözüldü.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kırsal mahallelerde içme suyu sorunlarının giderilmesine yönelik talimatı doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında, Eyim Mahallesi ile Obruk Mahallesi arasında yaklaşık 11 kilometrelik içme suyu iletim hattı inşa edildi.

        Yaklaşık 37 milyon lira yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde, özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan yaklaşık 200 nüfuslu Obruk Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Obruk Mahallesi Muhtarı Sezgin Karaca, mahallede 1984 yılından bu yana yaşanan su sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Mahalle sakinlerinden Sadettin Tahta da uzun yıllardır devam eden su sıkıntısının sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Vatandaşlardan Mustafa Çatal ise özellikle yaz ve sonbahar aylarında yaşanan su probleminin yapılan çalışmalarla giderildiğini belirterek, hizmetten memnun olduklarını belirtti.

        KASKİ tarafından gerçekleştirilen proje ile Obruk Mahallesi'nin içme suyu iletim kapasitesinin artırıldığı ve mahallede yaşanan su sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

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