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        KAYBİS, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS, ücretsiz kullanım avantajı, yaygın istasyon ağı ve çevreci yapısıyla öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:25 Güncelleme:
        KAYBİS, öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS, ücretsiz kullanım avantajı, yaygın istasyon ağı ve çevreci yapısıyla öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ tarafından işletilen KAYBİS, şehir genelindeki 96 istasyon, 1000 bisiklet ve 1972 kilitleme noktasıyla Kayserililere kesintisiz hizmet veriyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "Öğrenci Dostu Şehir Kayseri" vizyonu doğrultusunda gençlere yönelik önemli avantajlar sunan sistem kapsamında öğrenciler, günde iki kez 30'ar dakika ücretsiz bisiklet kullanabiliyor.

        Diğer kullanıcılar ise günde bir kez 15 dakikalık ücretsiz kullanım hakkından yararlanabiliyor.

        Özellikle sıcak yaz günlerinde ulaşımın yanı sıra spor ve sağlıklı yaşam amacıyla da tercih edilen KAYBİS, gençlerden yoğun ilgi görüyor. Üniversite kampüsleri, millet bahçesi, eğitim kurumları ve sosyal yaşam alanlarına yakın konumlandırılan istasyonlar sayesinde, öğrenciler hem zamandan tasarruf ediyor hem de şehiriçi ulaşım ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılıyor.

        Vatandaşlar, mobil uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebildikleri Paybis uygulaması üzerinden KAYBİS sistemine kolaylıkla erişebiliyor, en yakın istasyonları görüntüleyebiliyor ve bisiklet kiralama işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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