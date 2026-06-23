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        Melikgazi Belediyesi ile ERÜ arasında meteoroloji uydu projesi protokolü imzalandı

        Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında yerli meteoroloji uydu projesinin (KAY-SAT) geliştirilmesi için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi ile ERÜ arasında meteoroloji uydu projesi protokolü imzalandı

        Melikgazi Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında yerli meteoroloji uydu projesinin (KAY-SAT) geliştirilmesi için protokol imzalandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda imzalanan protokolle, ilk yerli ve milli meteoroloji uydu projesinin, Kayseri'yi uydu ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri haline getirmesi hedefleniyor.

        Milli Teknoloji Hamlesinin bir parçası olarak meteorolojik gözlem ve uydu ile uzay teknolojileri alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiği yerli milli uydu KAY-SAT ile elde edilecek verilerle iklim değişikliği ve bunun yol açtığı doğal afetlere karşı, yerli teknolojilerle bir erken uyarı sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

        İmza töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, akademik çalışmaların rafta kalmamasının, uygulamaya geçmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Projenin önemine değinen Palancıoğlu, "Meteoroloji uydusu şu ana kadar Türkiye'den atılmadığı için ilginç bir çalışma olarak ortaya çıktı. 2,5 sene içerisinde inşallah bu uydu tamamlanır, testlerden geçer ve atışa hazır olursa Kayseri, Erciyes Üniversitemiz ve belediyemiz için de önemli bir çalışma olur. Pandemi döneminde TURKOVAC aşısının burada üretilmesinden dolayı Erciyes Üniversitemizle bir akademisyen olarak gurur duyduk. Bu çalışma da güzel sonuç verirse bizler de mutlu oluruz. Başarılar diliyorum. Rektörümüze teşekkür ediyorum. Meclis üyelerimizin desteğiyle buraya katkı sunmuş olacağız. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise kurumlararası işbirliğinin önemli olduğunu, projeden elde edilecek somut sonuçların hem şehre hem de ülkeye katkı sunacağını kaydetti.

        Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesibe Özel ise afetlere karşı bir erken uyarı sistemi oluşturmanın artık bir tercih değil, stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti.


        Doğal afetlerin yol açtığı yıkıcı olaylara dikkati çeken Özel, "Projemizde bu ekosistem zincirinin halkalarını ele almak yerine, sorunun kaynağına inmeyi ve çözüm yolları bulmayı hedefledik. İklim değişikliğine etki eden süreçler atmosferin çok ötesinde uzayda başlamaktadır. Amacımız Türkiye'nin ilk yerli ve milli meteoroloji uydusunu yapmaktır. Kayseri uydu ve uzay teknolojileri alanında da öncü şehir olacaktır." ifadelerini kullandı.


















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