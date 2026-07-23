Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ERÜ'den kan bağışı kampanyası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kan bağışına dikkat çekmek ve gönüllü bağışı teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, ERÜ Kan Merkezi tarafından belediye hizmet binasında bağış standı kuruldu.



Kampanyaya belediye personelleri ve hizmet binasına gelen vatandaşlar katılarak kan bağışında bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Uzmanı Fatih Polat, kampanyaya destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve personeline teşekkür etti.



Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin bölge hastanesi olarak çevre illerden de çok sayıda hastaya hizmet verdiğini belirten Polat, özellikle kanser hastaları başta olmak üzere birçok hastanın düzenli kan ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.



Kan bağışının süreklilik gerektirdiğine dikkati çeken Polat, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

