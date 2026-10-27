Kayseri Büyükşehir ile Türk Dünyası rüzgârı esti

2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri, Türk dünyasının ortak kültürünü ve kardeşlik bağlarını müzikle buluşturdu. Organizasyonda, ‘Turan Güneşi’ konseri ile Türk Devletleri ile İlişkiler Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun iki gün süren sahne performansları, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin gastronomi zenginliğini tanıtan Kayseri Gastronomi Günleri’ni Türk dünyasının ortak kültürel değerlerini yansıtan etkinliklerle zenginleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde dört gün boyunca gerçekleştirilen organizasyonda, Türk dünyasının ezgileri Kayseri’de yankılandı.

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2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanıyla Türk dünyasının kültür ve sanat hayatında önemli bir sorumluluk üstlenen Kayseri’de düzenlenen etkinlikler, ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının müzik aracılığıyla pekişmesine katkı sundu. Gastronomi kültürünün yanı sıra sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapan organizasyon, farklı kültürel değerleri aynı çatı altında buluşturdu.

Turan Güneşi konseriyle gönül birliği

Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında gerçekleştirilen "Turan Güneşi" konseri, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle ziyaretçilere taşıdı. Türk dünyasının ezgilerinin seslendirildiği konserde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Katılımcılar, ortak kültürün müzikal yansımaları eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

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Türk Dünyası Müzik Topluluğu iki gün boyunca sahne aldı

Gastronomi Günleri’nde sahne alan Türk Devletleri ile İlişkiler Türk Dünyası Müzik Topluluğu da iki gün boyunca gerçekleştirdiği performanslarla programa renk kattı. Türk dünyasının müzikal zenginliğini yansıtan ezgiler, ziyaretçilere kültürler arası ortaklıkları ve gönül bağlarını hatırlatan bir sanat buluşması sundu. Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının ortak kültürel değerlerini müzikle buluşturan performanslar, Kayseri’nin Türk dünyasıyla kültürel ilişkilerinin güçlendirilmesine de katkı sağladı.

Kayseri’den Türk Dünyası’na kültür ve kardeşlik mesajı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gastronomi ve sanatı bir araya getiren Kayseri Gastronomi Günleri ile kentin kültürel birikimini geniş kitlelere ulaştırırken, Türk dünyasının ortak mirasını yaşatan etkinliklere de ev sahipliği yaptı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’de gerçekleştirilen konserler ortak kültürün, kardeşliğin ve gönül birliğinin yaşatılmasına katkı sundu. Kayseri Gastronomi Günleri, yöresel lezzetlerin yanı sıra Türk dünyasının kültür ve sanat zenginliğini de buluşturan etkinlikleriyle hafızalarda yer edindi.