Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Havalimanı "Başmüdürlük" statüsüne kavuştu

        Kayseri Havalimanı "Başmüdürlük" statüsüne kavuştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) yeni yapılanmasıyla birlikte "Başmüdürlük" statüsüne kavuştuğunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Kayseri Havalimanı "Başmüdürlük" statüsüne kavuştu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı'nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) yeni yapılanmasıyla birlikte "Başmüdürlük" statüsüne kavuştuğunu açıkladı.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Havalimanı'nın başmüdürlük statüsüne kavuşmasının kent adına gurur verici ve çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

        Şehrin hava ulaşımına ve gelişimine katkı sağlayacak bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak ve emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Modern altyapısı, artan kapasitesi ve güçlenen hizmet kalitesiyle Kayseri'miz bunu hak etti." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Balıkesir Edremit'te orman yangını!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ağustos 2026 haberleri
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        Merve engelli kalmıştı! Doktora hapis ve meslekten men cezası
        AB'de Kuraklık Krizi
        AB'de Kuraklık Krizi
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Tramvayın çarptığı kadın genç kadın ağır yaralandı
        Tramvayın çarptığı kadın genç kadın ağır yaralandı
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, çiftçilerle buluştu
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, çiftçilerle buluştu
        Metro Holding Kayserispor, Onugkha ile yolları ayırdı
        Metro Holding Kayserispor, Onugkha ile yolları ayırdı
        Kayseri'de AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü mesajları
        Kayseri'de AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü mesajları
        Kayseri'de kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Tramvayın altında kalıp ağır yaralandı
        Tramvayın altında kalıp ağır yaralandı