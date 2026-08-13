Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, çiftçilerle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çiftçilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, çiftçilerin emeğinin korunması ve üreticilerin ekonomisine daha fazla katkı sağlanması amacıyla hizmete sunulan Hasanarpa Mahallesi’ndeki Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, burada üreticilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, çiftçilerin alın terinin ve emeğinin karşılığını alabilmesi için üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Üreten, emek veren ve toprağı işleyen çiftçinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

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"Rabbim bütün çiftçilerimizin emeğini bereketlendirsin. Hasat döneminin tüm üreticilerimiz için bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum. Bizim anlayışımızda üretmek, toprağa değer vermek ve üreticimizin yanında olmak var. Çiftçimizin tarlasındaki emeğinin zayi olmaması, ürününü en iyi şekilde değerlendirebilmesi ve üretimden daha fazla kazanç sağlayabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimiz de bu anlayışımızın önemli bir örneğidir. Çiftçimiz burada ürününü eleyerek kaliteli ürünü ayırabiliyor, tohumluğunu hazırlayabiliyor ve ürününü daha değerli hale getirebiliyor. İnşallah bereketli topraklarımızda üretim artacak, çiftçimizin yüzü daha çok gülecek."