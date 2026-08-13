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        Kayseri'de AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü mesajları

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Kayseri'de AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü mesajları

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çolakbayrakdar, mesajında, AK Parti'nin gerçekleştirdiği yatırımlar, yenilikler ve benzersiz icraatlar ile Türkiye tarihine geçtiğini ve hizmet destanları yazdığını belirtti.

        AK Parti ailesinin bir ferdi olarak 14 Ağustos 2001'den bu yana devam eden bu büyük yolculuğun içinde olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemiz, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri oldu. Çünkü Türkiye için hedef koyan tek parti AK Parti'dir. İlk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve ilk günkü yola çıkış anlayışımızla bu kutsal davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi 2053 ve 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla ve selametle ulaşacağız. Tek vücut halinde hareket ederek büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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        Özdoğan ise 14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi hareketin, millet iradesini merkeze alan büyük bir hizmet ve eser yolculuğuna dönüştüğünü belirtti.

        AK Parti'nin siyaseti millet için hizmet aracı olarak gördüğüne değinen Özdoğan, "AK Partimiz, milletimizin iradesinden aldığı güçle eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine, sosyal politikalardan yerel yönetimlere kadar her alanda ülkemize çağ atlatan yatırımlara imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla çıktığımız bu yolda, milletimizin güvenini her zaman en büyük gücümüz olarak gördük. Milletimizle omuz omuza, aynı heyecan ve inançla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Hacılarımızda da eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini ortaya koyarak ilçemizin geleceği için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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