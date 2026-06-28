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        Kayseri Havalimanı yoluna dekoratif aydınlatma sistemi kuruluyor

        Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Havalimanı yolunda dekoratif aydınlatma sistemi kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Kayseri Havalimanı yoluna dekoratif aydınlatma sistemi kuruluyor

        Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Havalimanı yolunda dekoratif aydınlatma sistemi kuruyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca havalimanı yolundaki aydınlatma direklerine dekoratif aydınlatma sistemi yapılıyor.

        Ekipler, trafik akışında herhangi bir aksaklığı sebebiyet vermemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak çalışıyor.


        Dekoratif sistemle havalimanı giriş ve çıkışının estetik bir görünüm kazanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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