Kayseri Havalimanı yoluna dekoratif aydınlatma sistemi kuruluyor
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Havalimanı yolunda dekoratif aydınlatma sistemi kuruyor.
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Havalimanı yolunda dekoratif aydınlatma sistemi kuruyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca havalimanı yolundaki aydınlatma direklerine dekoratif aydınlatma sistemi yapılıyor.
Ekipler, trafik akışında herhangi bir aksaklığı sebebiyet vermemek amacıyla gerekli tedbirleri alarak çalışıyor.
Dekoratif sistemle havalimanı giriş ve çıkışının estetik bir görünüm kazanması amaçlanıyor.
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