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        Kayseri'de 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Kayseri'de 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 5 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. (51) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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