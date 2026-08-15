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        Kayseri'de 13 bin makaron ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Kayseri'de 13 bin makaron ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, R.Ş'nin (42) makinelerle sigara dolumu yaparak Kayseri ve çevre illerde piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 bin makaron, 2 bin 10 paket kaçak sigara, 71 elektronik sigara, 200 puro ve 3 elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan R.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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