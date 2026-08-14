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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin birinin mide ve bağırsaklarında 116 kapsül sentetik uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin birinin mide ve bağırsaklarında 116 kapsül sentetik uyuşturucu bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Develi ilçesinde durdurulan takside arama yapıldı.

        Şüphelilerden P.S. ve M.E'nin üzerinde arama yapıldı.

        P.S'nin yutma yoluyla uyuşturucu taşıdığı belirlendi.

        Hastaneye götürülen P.S'nin mide ve bağırsaklarında 116 kapsül şeklinde toplam 604 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

        Şüphelinin midesinden ve bağırsaklarından çıkarılan uyuşturucuya el konuldu.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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