Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi'de belediye ve 13 hayırseverin katkısıyla yaptırılan Hayrat Cami açıldı

        Melikgazi'de belediye ve 13 hayırseverin katkısıyla yaptırılan Hayrat Cami açıldı

        Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkısıyla Selçuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hayrat Cami'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Melikgazi'de belediye ve 13 hayırseverin katkısıyla yaptırılan Hayrat Cami açıldı

        Melikgazi Belediyesi ve hayırseverlerin katkısıyla Selçuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hayrat Cami'nin açılışı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek, geleneksel mimariyle yapılan caminin avlu ve planlamasının yanı sıra manzarasıyla da güzel olduğunu belirtti.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ve hayırseverlere teşekkür eden Çiçek, "Bu memleket Müslümanıyla, Müslümanlığıyla her zaman var olacak. Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, çocukların ilk eğitimlerini aldıkları, mahallelerin nefes aldığı yerlerdir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Başkan Palancıoğlu da 13 hayırseverin desteği ile mahalleye butik, şirin geleneksel mimaride bir cami kazandırdıklarını belirterek, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

        Selçuklu Mahalle Muhtarı Hatice Bağırgan ise mahalle halkı adına hayırseverlere ve Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

        Törende, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ile İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da bir konuşma yaptı.

        Duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Rusya'dan AB'ye mesaj: Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Gamze Takmaz, yeniden Melikgazi Kayseri'de
        Gamze Takmaz, yeniden Melikgazi Kayseri'de
        Başkan Okandan; AK Parti'nin 25. yılında teşkilat buluşmasına katıldı
        Başkan Okandan; AK Parti'nin 25. yılında teşkilat buluşmasına katıldı
        Hayrat Cami ibadete açıldı
        Hayrat Cami ibadete açıldı
        Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlend...
        Hacılar Belediyesi personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı düzenlend...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı